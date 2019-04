di Diego Scarpitti

Danza sul tatami e sorride sul podio. Utile davvero il suo precedente sport: rapida e imprevedibile sulla materassina, un’arma a suo vantaggio. Annarita Campese, atleta del maestro Sandro Piccirillo, mette al collo un pesante bronzo ai campionati italiani assoluti 2019. Sud vincente al PalaRuffini. «È stata una bella gara», ammette la judoka classe’97, che però ha subìto un torto arbitrale in semifinale. «Non mi è stato conteggiato un wazari e così ho perso l'accesso alla finale per il primo e secondo posto». Amarezza masticata ma trasformata immediatamente in riscatto. «Sono soddisfatta del risultato ottenuto, anche perché sono stata sei mesi ferma per l'intervento al crociato». Alle spalle il lungo stop. Forte l’attesa di ritornare sul tatami e dimostrare il suo effettivo valore.



«Ho ripreso alla grande, posizionandomi terza e riconfermando per il quarto anno di seguito il podio degli assoluti». La ragazza di Scafati, che abita a Torre del Greco, dove frequenta l’Olimpic, si è diplomata al liceo classico con indirizzo linguistico. «Pratico judo da dieci anni: prima facevo balli di gruppo». Passione judoistica nata in famiglia. «Devo ringraziare mio fratello Antonio, anche lui judoka. Ho deciso di intraprendere questo nuovo sport, che, oltre a farmi crescere fisicamente e caratterialmente, é la passione più grande della mia vita: non riesco a farne a meno». Rinascita sportiva e slancio verso il futuro.

