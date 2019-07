di Diego Scarpitti

Non dategli retta. Ogni anno dice che sarà l’ultimo. Di appendere la calottina al chiodo non ci pensa minimante. Manuela e Bea la sua vita, la pallanuoto il suo amore. Irrinunciabile, irresistibile, intramontabile. Veterano dell’acqua clorata ma non lo spifferate troppo in giro. Dell’anagrafe si fa beffe. Padrone del tempo e della difesa. «Il successo non è mai definitivo, è il coraggio di continuare che conta». Ben si adatta alla vicenda sportiva di Fabrizio Buonocore la citazione dello statista Winston Churchill. Addio Studio Senese Cesport, benvenuto alla Tgroup Rari Nantes Arechi. Asse Napoli-Salerno con la regia di Fabio Bencivenga, abile a lavorare dietro le quinte. Si apre un nuovo capitolo per il campione che ha indossato la calottina del Posillipo e della Canottieri. Scudetto, Champions League, due partecipazioni alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008, argento europeo a Budapest (2001) e silver medal al mondiale di Barcellona (2003). Senza tralasciare la preziosità dell’oro alle Universiadi di Palermo (1997) con Enzo D’Angelo in panchina.



«Il primo a contattarmi è stato proprio Bencivenga, con Fabio ho giocato dal 2003 fino a quando il «drago di Curti» è andato al Recco. Quasi tutta la mia carriera in Nazionale l’ho condivisa con lui. Mi fa molto piacere ritrovarlo», spiega il difensore classe 1977. «L’Arechi mi ha illustrato un bel progetto e mi ha voluto fortemente. Mi ha fatto molto piacere l’interessamento e la stima che il presidente Elena Gallo ha nutrito nei miei confronti, come persona e atleta: ricambierò, assicurando il 100% alla causa della squadra», ammette fiducioso Buonocore. La vera sfida, come sempre, sarà riuscire a conciliare professione e allenamenti. «Le attività procederanno sempre di pari passo. Il sacrificio non mi fa paura», osserva il pallanuotista-commercialista, figlio d’arte (nella foto di Manuel Schembri).



«Ritrovo compagni di vecchie battaglie e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti con mister Ninni Silipo», fratello dell’oro olimpico a Barcellona’92, non più tecnico del Basilicata Nuoto 2000. Appaiono positive le premesse in serie A2, con l’arrivo anche del centroboa di Portici, Giacomo Saviano. Tra i rari (scelti) e gli invicti (invincibili) non poteva mancare Fabrizio Buonocore, talento infinito e grinta smisurata, un modello per le giovani generazioni e un punto di riferimento credibile. Evergreen.



