Nel giorno dell’assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali a Milano – Cortina 2026, dunque la vittoria di Giovanni Malagò (onomastico indimenticabile) e Luca Pancalli, la visita del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, agli uffici del comitato organizzatore delle Universiadi di Napoli 2019. Definito il programma del torneo di calcio della manifestazione internazionale all’ombra del Vesuvio, che coinvolgerà oltre 8 mila atleti provenienti da 128 paesi del mondo. Inizio il 2 luglio, quando la fiaccola dei saperi arriverà al Mann, e finali previste il 13 luglio, con gare da disputare in ben otto stadi tra le province di Napoli, Benevento, Caserta e Salerno.



«Con l’Universiade a Napoli e in Campania ci saranno i riflettori dello sport mondiale. Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto anche sul fronte dell’impiantistica con decine e decine di impianti rinnovati in tutta la regione: un contributo importante anche per il prosieguo della nostra attività, perché le opere, che sono state realizzate, sono destinate a restare al servizio del territorio», spiega soddisfatto Sibilia.



Diramati calendario e orari delle partite. Esordio allo stadio Arechi di Salerno il 2 luglio (ore 18): debutto dell’Italia femminile contro il Giappone, mentre alle 21 inizia il percorso della Nazionale maschile contro il Messico: sventoleranno bandiere con gli stessi colori ma dalle bande diverse. Sempre all’Arechi si giocheranno le semifinali femminili, il 10 luglio (ore 17 e 21) e soprattutto le finalissime il 13 luglio: alle 17 per il bronzo e alle 21 per l’oro.



Allo stadio San Francesco di Nocera il 2 luglio (ore 21) Messico-Russia al femminile e il 4 luglio (ore 18) Corea del Sud-Irlanda. L’indomani Giappone-Argentina (ore 21), poi il 6 luglio tornano le donne con Sudafrica-Canada (ore 18) e due quarti di finale, l’8 e 9 luglio, entrambi alle 21. Allo stadio Torre di Pagani il 5 luglio Brasile-Francia (alle 18); il 6 luglio Cina-Russia femminile; Ucraina-Messico il 7 luglio (alle 18), e quarto di finale femminile l’8 luglio (alle 18) e un quarto di finale maschile il giorno dopo (alle 18).



Al Lamberti di Cava dei Tirreni il 2 luglio Argentina in campo contro la Russia (alle 18), poi il 5 luglio Italia-Ucraina (ore 18) e il giorno seguente Stati Uniti-Giappone.



Al Vigorito di Benevento Francia vs Sudafrica (2 luglio ore 21), poi il 4 luglio alle 21 tocca alle azzurre contro le favorite statunitensi. Il 7 luglio Brasile vs Sudafrica (ore 18).



Allo stadio Pinto di Caserta Uruguay-Corea del Sud (2 luglio ore 18), Sudafrica-Corea del Nord femminile due giorni dopo (ore 21), così come Brasile-Corea del Sud il 6 luglio (ore 18). Poi di nuovo l’Uruguay maschile con l’Irlanda il giorno dopo alle 18, prima dei quarti di finale femminili 8 luglio (ore 21) e maschili 9 luglio (ore 21).



Brasiliane il 2 luglio allo stadio San Mauro di Casoria con l’Irlanda (ore 18), poi il 5 luglio Irlanda-Corea del Sud maschile, l’8 luglio uno dei quarti di finale femminili (ore 21), mentre si alza il sipario allo stadio Arena di Cercola il 2 luglio: Corea del Nord-Canada donne (ore 18), poi il 4 luglio Cina-Messico (ore 18) e il 7 luglio Giappone-Russia (ore18), prima di uno dei quarti di finale maschili il 9 luglio alle 21.



Cerimonia d’apertura dei Giochi universitari il 3 luglio allo stadio San Paolo (ore 21).



