A 17 anni Larissa Iapichino è la campionessa europea under 20 del salto in lungo e sale sul podio come mamma Fiona May che vinse l'oro nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna. Tutta in crescita la gara dell'azzurra doppia figlia d'arte (papà l'ex astista Gianni) che inizia con 5,93 sotto la pioggia. Poi 6,37, 6,33, 6,51, 6,58 e il 6,53 finale. È il quarto oro azzurro a Boras, eguagliato il record di San Sebastian 1993, nella mattinata in cui gli azzurri festeggiano anche l'argento di Riccardo Orsoni nei 10000 di marcia e il bronzo di Elisa Ducoli nei 3000.



«Non ci credo, è stato pazzesco. Una gara bellissima fino all'ultimo, da brividi», è al settimo cielo Larissa dopo l'oro conquistato nel salto in lungo. «Al primo salto, col vento contro e la pioggia, ero impanicata e non riuscivo a saltare. Mi sembrava la giornata no. Poi mi sono detta: è un europeo, cerca di fare il tuo meglio. Ora questa vittoria significa tantissimo, le mie avversarie sono quotatissime, è stato uno choc», racconta la 17enne in una video-intervista sul sito della Fidal.



A fare il tifo per lei sugli spalti anche mamma Fiona: «C'erano tutti i miei compagni a darmi la carica, poi mio padre, mia madre e mia sorella. È stato veramente bello». L'Italia è già a quota quattro ori in questo Europeo: «Siamo la migliore spedizione di sempre? Cavolo, abbiamo fatto degli Europei pazzeschi. Anzi, alcune gare non sono andate neanche bene. Il nostro segreto? Siamo italiani», risponde l'azzurra.

