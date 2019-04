Le Fiamme Oro con il Presidente nella basilica della Sanità

di Diego Scarpitti

«Non vorrei che venissero invertiti i ruoli, sono io che ringrazio voi: quello che avete fatto e che state facendo, in questo splendido rione, è di grande importanza nei vari profili e ambiti di impegno che svolgete. Grazie per quello che fate e auguri». Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme al Presidente della Camera Roberto Fico, nella Basilica di Santa Maria alla Sanità, dove ha incontrato i campioni delle Fiamme Oro, settore pugilato, che nel chiostro svolgono lezione gratuitamente il pomeriggio ai ragazzi del quartiere. Emozione, gioia e soddisfazione i sentimenti del gruppo sportivo della Polizia di Stato, che con passione e costanza porta avanti il progetto di boxe, fortemente voluto dal questore di Napoli, Antonio De Iesu, e dal parroco, don Antonio Loffredo. «Abbiamo illustrato la mission del nostro impegno al Presidente della Repubblica. Puntiamo decisamente sull’inclusione sociale e ad avvicinare sempre più giovani. A livello agonistico stanno venendo fuori talenti e belle promesse», spiega orgoglioso del lavoro messo in campo Luca Piscopo, direttore tecnico delle Fiamme Oro.



«Esserci sempre». Vincenzo Picardi, Donato Cosenza, Andrea Volpini stringono la mano al Presidente Mattarella. «I ragazzi della Sanità che partecipano al percorso sportivo sono entusiasti. Abbiamo bisogno di spazi maggiori, perché crescono vertiginosamente le richieste di adesione. Il talento è soltanto questione di tempo: abbiamo già individuato alcuni ragazzi promettenti e mettiamo a disposizione la nostra esperienza», racconta il campione olimpico Picardi, bronzo a Pechino 2008. «Questa costellazione di associazioni, di iniziative impegnate per un cambiamento in positivo, concreto, praticato nella vita di ogni giorno è importante per il rione ed è significativo in maniera elevata per tutti», sottolinea Mattarella, che ha ricevuto in dono due magliette delle Fiamme Oro. «Come rappresentante della Repubblica, come Presidente, vi ringrazio per quello che fate, e personalmente, come cittadino, vi ringrazio per questo impegno». Il Capo dello Stato saluta i boxeur in maglia rossa e percepisce «la portata dell’impegno che si sta svolgendo. E questo è un motivo non di speranza ma di certezza per il futuro, per il rione Sanità e per Napoli. Ciò che voi state dimostrando, che avete praticato e state praticando, è la capacità di esprimere le energie di solidarietà, di impegno comune, di senso dell’interesse comune. Non mi stanco mai di sottolineare come l’Italia abbia bisogno di ritrovare, in maniera più intensa, il senso di comunità, di sentirsi legata da un destino comune tra i suoi cittadini. E quello che voi state suscitando nei cittadini di questo rione - il senso dell’interesse comune, del sostegno vicendevole, della solidarietà - è un’indicazione preziosa qui ma è importante per tutto il nostro Paese».



La foto di gruppo nella sacrestia seicentesca, adibita a palestra con ring e guantoni colorati, immortala l’incontro storico e indimenticabile con l’inquilino del Quirinale e di Palazzo Montecitorio.

