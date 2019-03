​ll Centro Sportivo Open, presenta il Team Open Mind Caserta

L'evento ha lo scopo di promuovere la pratica dello "Sport Unificato" proposto dal Team Open Mind Caserta Special Olympics Italia e si svolgerà, domenica 24 marzo 2019 ore 10:30, presso il Centro Sportivo OPEN, Viale Enrico Mattei 21 Caserta.



Parteciperanno alla manifestazione bambini e ragazzi con disabilità cognitivo relazionale che saranno coinvolti insieme agli allievi del centro sportivo OPEN in esercitazioni e giochi legati alla pratica del tennis. Testimonial dell'evento Massimo Cierro, ex campione italiano di singolo e doppio, ex Davisman, Tecnico Nazionale FIT



Special Olympics è un programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con e senza disabilità intellettive. Lo sport offre continue opportunità per dimostrare impegno, coraggio e capacità, apre alle relazioni diventando così un efficace strumento di inclusione che con il divertimento è l'allenamento può portare al miglioramento della qualità della vita del singolo atleta.

