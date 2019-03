di Eduardo Improta

Lo Sporting Club Flegreo nella gara casalinga vince per 8-5 contro la squadra casertana Volturno nella prima giornata di ritorno del campionato nazionale femminile di serie A2 del girone Sud. Dopo il pareggio per 7-7 contro il Cosenza Pallanuoto nel precedente turno di campionato, la squadra del coach greco Ioannis Koinis trova continuità e rimane imbattuta, mantiene il secondo posto in classifica con punti 24 alle spalle della fortissima e favorita capolista Vela Nuoto Ancona con punti 28 che oggi ha battuto in trasferta le ragazze del Waterpolo Messina con il risultato stratosferico per 3-23. È il Flegreo ad aggiudicarsi il derby campano con un successo ipotecato nei primi due quarti di gioco con un 7 a 1 di parziale.



Nella seconda metà del match le sammaritane rientrano in partita con un 4 a 0 spezzato da un provvidenziale gol di Parisi che spegne la rimonta casertana chiudendo la partita sull’8 a 5. Primi 16 minuti di assoluto dominio Flegreo con il Volturno incapace di contenere l’attacco flegreo, devastante con Parisi, Morvillo e Anastasio. Nel primo quarto a segno Fabiana Anastasio, Sgrò e Parisi. La ripresa si apre con un rigore realizzato da Morvillo, poi ancora Parisi ed il +4 di Morvillo in superiorità. Il Flegreo continua a spingere deciso a chiudere la partita e con Sgrò, sempre su rigore, fissa il massimo vantaggio sul +7. A fermare il predominio flegreo della prima parte di gara un gol di Ljaca che manda le sue compagne al cambio panchine sotto di 6 reti. Nel terzo quarto il Flegreo è meno incisivo in attacco e subisce due gol in fotocopia da Ljaca e Bergamo. Il Volturno continua ad attaccare e prima con Fatone e poi con una bella palomba di Pellegrino si porta fino al meno due. Il Flegreo difende bene in inferiorità e Uccella è protagonista di due parate importanti che negano il rientro delle casertane. A 1’54” dal termine il gol di Parisi che spegne la rimonta sammaritana e mette il sigillo sulla partita che si chiude con il risultato finale di 8 a 5 in favore del Flegreo. «Complimenti alle ragazze, continuiamo sulla nostra strada e alleniamoci sempre con il massimo impegno. Dai prossimi impegni dobbiamo gestire meglio le partite, specialmente quando siamo in vantaggio”, commenta Ioannis Koinis a fine partita».È partito il conto alla rovescia per il super match di sabato prossimo, 23 marzo alle 16.30, quando le flegree affronteranno, nella vasca della piscina del Passetto di Ancona, la capolista Vela Nuoto Ancona in una gara che si preannuncia incandescente alla luce della posizione di classifica delle due squadre separate da solo 4 punti. In palio c’è la leadership del girone. La gara di andata con l’Ancona a Monterusciello terminò in pareggio con il risultato di 9-9. Sugli spalti sarà spettacolo assicurato.

