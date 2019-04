Lo Sporting Flegreo vince contro le siciliane del Brizz 8 a 3

di Eduardo Improta

Ancora una vittoria per lo Sporting Club Flegreo nel girone Sud del campionato nazionale A2 femminile di pallanuoto. È una bella vittoria di squadra quella conquistate dalle ragazze della compagine puteolana al termine dell’incontro casalingo disputato contro le siciliane del Brizz Nuoto. Una gara condotta fin dai minuti iniziali, che ha visto le flegree sempre in controllo della partita conquistare i 3 punti con una buona gara difensiva. Nel primo quarto è Parisi protagonista del parziale, brava e veloce nel concretizzare il lavoro delle proprie compagne.



Il Brizz prova a rimanere a stretto contatto della partita con il gol di Arcidiacono. La riprese è nel segno di Morvillo che prima finalizza una rapida azione, poi trasforma il rigore del 4 a 2, giunto dopo la realizzazione di Consoli in superiorità. Il terzo quarto è il parziale che indirizza definitivamente il match in favore delle flegree che prima con capitan Anastasio e poi con il terzo gol di Parisi si preparano ad affrontare l’ultimo quarto con il +4 di vantaggio. Gli ultimi 8’ si aprono con il gol di Anastasio che chiudono definitivamente l’incontro. Le puteolane gestiscono con attenzione il rassicurante vantaggio incrementato ulteriormente dalla reti di Altieri che da fuori mette a referto l’8 a 2. Nel finale il gol del Brizz con Vitalino chiude l’incontro sull’8 a 3.«Nella sfida contro il Brizz Nuoto abbiamo giocato con una buona difesa, riuscendo a gestire il vantaggio nelle diverse fasi della partita - commenta a fine gara il tecnico di Patrasso Ioannis Koinis - complimenti a alle ragazze per la prestazione, adesso ci aspettano giorni importanti di allenamento per preparare al meglio la sfida, dopo la sosta di Pasqua, contro la Roma Vis Nova, reduce della sconfitta in trasferta con la prima in classifica Vela Nuoto Ancona».

