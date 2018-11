di Diego Scarpitti

L’esultanza di capitan Massimo De Luca a fine match lascia trasparire la gioia per l’impresa realizzata dal Lollo Caffè Napoli. Tre punti pesanti che valgono oro colato e che permettono di agganciare in classifica la non più capolista Acqua e Sapone, scivolata al terzo posto. Soltanto tre lunghezze separano i ragazzi di David Marin dalla vetta, occupata da Maritime Augusta, staccati di un soffio dall’Italservice Pesaro. Al PalaCercola lo show è servito con la doppietta di Cristian Rubio e Luka Peric: il 3-1 è blindato dalla prova maestosa e dalle parate di un super Francesco Molitierno, letteralmente in stato di grazia. I campioni d’Italia, prossimi avversari il 30 novembre nella finale di Supercoppa, devono inchinarsi allo strapotere casalingo del Napoli.



Sbarra la strada e serra la porta agli avversari l’estremo difensore partenopeo, artefice di una prestazione magistrale, infondendo fiducia e sicurezza nei suoi compagni. Interventi a raffica di pregevole fattura, in particolare quello a volo sulla conclusione di Lima. Il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa De Oliveira porta in vantaggio gli ospiti. Preparano la riscossa Peric e Duarte, che spianano il campo al giocatore di Cadice. Cambia il corso degli eventi lo spagnolo Rubio. Cuore e forza, sorriso e gol. L’arena di Cercola esplode al sorpasso (2-1) firmato dall’iberico. L’assenza di Franco Jelovcic in tribuna per squalifica e l’infortunio di Salas non compromettono l’andamento dell’incontro. L’Acqua e Sapone cala la carta del portiere di movimento Calderolli, per intensificare la pressione, ma di prepotenza il croato Peric fa scorrere definitivamente i titoli di coda (3-1).«Dedico i gol alla mia ragazza», dichiara il bomber di giornata, che «con Alemao avevo provato in settimana questo schema: doveva passarmi la palla corta. Finalmente sono riuscito a sbloccarmi dopo quattro settimane di stop forzato e a regalare questa gioia immensa ai miei tifosi». Pienamente soddisfatto del risultato conseguito e del suo straordinario apporto, Francesco Molitierno esprime le sue considerazioni. «Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto e portati alla vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Sono felice di aver dato un contributo importante alla squadra. Mi alleno tanto in settimana». Imboccata la strada giusta. Sabato 10 novembre trasferta contro Civitella Colormax. Vietato perdere terreno.

