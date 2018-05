di Diego Scarpitti

Scalda i muscoli il capitano Massimo De Luca. Per il secondo anno consecutivo il Lollo Caffè Napoli partecipa ai quarti play off scudetto. Conclusa la regular season al quinto posto a quota 50, i ragazzi allenati da Tiago Polido affronteranno in Veneto Came Dosson (Treviso), quarta in griglia, con tre punti in più. L’obiettivo minimo è ripetere, almeno, lo stesso risultato dello scorso anno, arrivando in semifinale. «Vogliamo passare il turno, ci crediamo. Siamo pronti ad affrontare questa battaglia. Sappiamo delle difficoltà del match. Se vogliamo vincere, dobbiamo battere le squadre migliori» avverte De Luca alla vigilia della sfida contro il team rivelazione del campionato. Gli azzurri sono chiamati a superare un ostacolo impegnativo.



«Ci attenderà un palazzetto gremito. Per loro sarà la prima volta che si cimenteranno nei play off. Un campo caldo può solo caricarci» avverte l’unico napoletano in formazione, che indossa i galloni da leader. «Sono orgoglioso di essere l’unico partenopeo e di indossare la fascia da capitano della città che amo e per la quale tifo. Ho le spalle abbastanza larghe, per gestire questo tipo di situazione. Spero di farlo nel miglior modo possibile: superare il turno e portare Napoli dove merita» auspica fiducioso De Luca.



Sul parquet domani 1 maggio alle ore 20.30 con diretta televisiva su Sportitalia, il return match in casa il 5 maggio al PalaCercola alle 20 ed eventuale “bella” il 9 maggio di nuovo nella tana della Came. Roster concentrato più che mai, che spera nell’impresa e si affida alle parate del portiere Carlos Espindola. «Un impegno difficile quello con la Came Dosson ma ci siamo allenati bene e cercheremo di fare la nostra gara, sperando di chiudere la pratica in gara 2 al PalaCercola. C’è un po’ di rammarico per essere arrivati quinti, perché davanti al nostro pubblico sarebbe stato diverso ma adesso non conta. L’obiettivo è arrivare concentrati alla gara».

