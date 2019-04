di Diego Scarpitti

«Abbiamo chiuso in bellezza la regular season con una vittoria importante su un campo difficile. Fondamentale arrivare tra le prime quattro ed essere testa di serie ai playoff. Centrato il nostro primo obiettivo. Dobbiamo lavorare e vogliamo battere il Catania, per andare avanti. Siamo fiduciosi». Sette reti in campionato, come il numero di maglia che indossa, per il capitano Massimo De Luca. Stagione positiva per il Lollo Caffè Napoli, che termina a pari punti con il Real Rieti (41): laziali al terzo posto, azzurri al quarto per gli scontri diretti. In Veneto i ragazzi di David Marìn, presente sugli spalti di Pescara per seguire le gare dell’Italia contro Argentina (3-3) e Bosnia (3-2), si portano in vantaggio nel primo tempo con le reti firmate da Christian Aparicio Gomez Rubio e Paolo Cesaroni, bomber azzurro con 14 gol realizzati, imbeccato dal suo compagno di club e Nazionale De Luca.



Nella ripresa Bellomo e Igor riportano in equilibrio il match: 2-2 in due minuti. Di potenza Edimar Dimas sigla la sua 12esima marcatura e firma il blitz dei partenopei. L’argentino Fernando Wilhelm ha dovuto lasciare anzitempo il campo dopo uno scontro. Brutte notizie dall'infermeria per il campione del mondo: frattura della rotula del ginocchio destro e stagione tristemente finita.



Mercoledì 1 maggio l’attesa sfida contro Meta Catania Bricocity. A completare il tabellone playoff Acqua e Sapone Unigross-Maritime Augusta, Real Rieti-Feldi Eboli, Italservice Pesaro-Came Dosson.

