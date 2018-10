di Diego Scarpitti

Primo ko stagionale per il Lollo Caffè Napoli. Dopo le vittorie maturate contro Real Arzignano (1-5) e Meta Catania (2-1) battuta d’arresto per gli azzurri in trasferta al PalaJonio di Augusta. I ragazzi di David Marin inciampano ed escono sconfitti 3-1. Si chiude con il parziale di 2-0 la prima frazione di gioco. Determinante la doppietta di Fortino, che permette ai padroni di casa di prendere le distanze. Nella ripresa reazione immediata degli ospiti con Cesaroni: bastano 43” per accorciare. Spingono il piede sull’acceleratore i napoletani, sfiorando a più riprese il pareggio. Sfuma, però, il possibile 2-2 e Mancuso ne approfitta, realizzando la rete del 3-1. Salas viene calato nella mischia come portiere di movimento. Il Napoli non riesce più a trovare la via della rete, costretto ad alzare bandiera bianca. «Meritavamo di più. Penso il risultato sia bugiardo. Abbiamo sbagliato tanto nel secondo tempo. Dobbiamo continuare a lavorare ma siamo sulla strada giusta», afferma il capitano Massimo De Luca. «Abbiamo fatto una grande partita e sono orgoglioso della squadra nonostante le assenze». Nel quarto turno di campionato prossima sfida con l’Italservice Pesaro tra le mura amiche del PalaCasoria (ore 18). Alla ricerca dei tre punti, per dare slancio al proprio cammino in campionato.

