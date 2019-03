Lollo Caffè Napoli stordito dalla rimonta di Rieti: testa a Final Eight

di Diego Scarpitti

Tre come i gol segnati, tre come gli ex di turno. Con in pugno una gara apparentemente chiusa e dall’esito scontato. E invece passivo ribaltato, rimonta consumata e aggancio in classifica. Real Rieti – Lollo Caffè Napoli termina 6-3. Costruisce e si smarrisce la formazione di David Marìn al PalaMalfatti, subendo la reazione energica dei laziali. Squalificato il laterale Dimas e assente il pivot Jelovcic, partenza vigorosa degli azzurri che si portano sul 3-0 targato Spagna, con la doppietta di Sebastian Vargas Chano e la splendida realizzazione di Cristian Rubio. A 40” prima dell’intervallo, però, Matteo Esposito, di piatto, spezza il break degli ospiti e accorcia le distanze. Qualche coro stonato anticipa un secondo tempo imprevedibile.



Festeggia con una capriola da acrobata il brasiliano Leandro Moreira Chimango: di tacco sigla il 2-3. Juan Adrian Salas commette due falli consecutivi: Kakà (Carlos Augusto Dos Santos da Silva) non fallisce il tiro libero (3-3). Allontanato per proteste il tecnico degli amaranto-celesti David Festuccia, che raggiunge il suo collega Marìn. Fa gli straordinari Francesco Molitierno, regolarmente in campo, dopo il colpo subìto a Catania: strepitoso intervento sull’argentino Gonzalo Manuel Abdala. Si accanisce la sfortuna sui partenopei: l’autogol di Jesus Antonio Jesulito consegna il 4-3 ai padroni di casa. Completano l’opera il carioca Jefferson Gomez Pessoa e il suo connazionale Chimango.



«Partita dai due volti. Primo tempo dominato. Nella ripresa siamo usciti dall’incontro, permettendo ai reatini di rientrare. Abbiamo avuto tante occasioni per allungare sul 2-3 ma non le abbiamo sfruttate. Gli arbitri Vannucchi e Sgueglia hanno poi aggiunto il loro contributo», spiega l’ex di turno Massimo De Luca. «La colpa è nostra: sconfitta che ci serve da lezione e che non cambia i nostri obiettivi. Uno schiaffo che ci farà certamente bene in vista di mercoledì. Dobbiamo lavorare e vincere assolutamente il derby contro la Feldi Eboli nella Final Eight», avverte il capitano del Lollo Caffè. «Dispiace per il risultato, perché dopo il primo tempo eravamo vicini ai tre punti. Forse quel gol preso pochi secondi prima di rientrare negli spogliatoi ha ridato un po’ di fiducia al Rieti, che nella prima frazione non aveva creato molto», afferma l’ex Paolo Cesaroni. «Secondo tempo totalmente diverso e condizionato da una direzione non proprio impeccabile, viste le espulsioni dei due allenatori, tra gli allenatori più «muti» della serie A», rileva il numero 91, «ritornato volentieri a giocare a Rieti». «Non siamo riusciti a pareggiare con la mossa del portiere di movimento».



Prossima settimana spazio alla Coppa Italia. «Avanti a testa alta. Primo tempo giocato bene, grande attenzione difensiva e bravi a finalizzare. Siano calati nel secondo tempo ma diamo grande merito all’avversario. Dobbiamo ricaricare subito le pile, poichè mercoledì abbiano i quarti di coppa e ognuno deve dare l’anima, per superare il turno», commenta il terzo ex Francesco Molitierno. Partenza lunedì per l’Emilia Romagna.





