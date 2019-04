di Gaetano Borrelli

I due cavalli francesi inviati al Gran premio Lotteria del primo maggio ad Agnano hanno sorteggiato entrambi il numero uno. Abydos du Vivier partirà allo steccato nella batteria A e Bel Avis nella stessa posizione nella batteria C. Il numero in corda di solito è un vantaggio ma non lo è troppo per i trottatori francesi che sono di mole più massiccia. In ogni caso numeri non ostici che amplificano le chance degli ospiti pilotati da Jean Marie Bazire, il più vincente dei driver transalpini peraltro vincitore del Lotteria nel 2007 (Exploit Caf) e nel 2008 (Gambling Bi). Buoni anche i sorteggi per lo squadrone del team Gocciadoro: Vitruvio che molti indicano come favorito di questa edizione ha avuto in sorte in numero 5, Arazi Boko il 4.



Il sorteggio della 70esima edizione è stato effettuato nella cornice di Villa D'Angelo, messa a disposizione dalla famiglia Giugliano, durante la presentazione ufficiale alla quale hanno partecipato tra gli altri l'assessore comunale Ciro Borriello, il prof. Adolfo Gallipoli D'Errico, presidente della Lega Lotta ai Tumori di Napoli, Francesco Grassi per la Graded, title sponsor, il presidente e l'amministratore di Agnano Luca e Pierlugi D'Angelo.



L'assessore, riportando l'intervista pubblicata giorni fa dal Mattino, ha ribadito che il Comune non vorrebbe vendere i circoli sportivi e anche l'ippodromo ma al momento “è costretto”, aspettando un segnale dal governo che possa fare invertire la rotta. «Per il momento - ha spiegato Borriello - l'ippodromo è in sicurezza con la proroga all'attuale società fino al 31 dicembre e con la gara d'appalto per la concessione negli anni 2020 e 2012. Il Comune vuole l'ippodromo sempre aperto». Pierluigi D'Angelo ha confermato che la Ippodromi Partenopei ha già presentato la documentazione per la nuova concessione biennale, i cui termini scadono lunedì. Il prof Gallipoli ha invito gli ospiti dall'area vip ad effettuare donazioni alla Lilt che serviranno a sostenere i sette ambulatori gratuiti del territorio per la prevenzione alla lotta ai tumori.



Il primo maggio i cancelli dell'ippodromo apriranno alle 13, le corse inizieranno alle 13,30. Previsti numerosi spettacoli d'intrattenimento tra cui un concerto di Andrea Sannino. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (i bambini non pagano) ma dal sito dell'ippodromo di Agnano è possibile scaricare un coupon che da diritto a due biglietti a 5 euro.

