di Gaetano Borrelli

Un cavallo francese ritorna sul podio del Gran premio Lotteria. Trentanove anni dopo la vittoria di Hillion Brillouard del 1980, Bel Avis, pilotato dall’asso francese Jean Michele Bazire, domina la finale dopo i brividi della batteria dove, dopo aver sbagliato in partenza, aveva recuperato e vinto. Una prestazione super che ha orientato il pronostico della finale dove Bel Avis era leggermente favorito su Vitruvio. Purtroppo il campione indigeno dei fratelli Miccichè in finale non solo è rimasto al largo del velocissimo svedese Disco Volante ma ha pure bucato una ruota e non ha potuto far altro che concludere all’ultimo posto. Addirittura sembra che la ruota di Vitruvio sia stata danneggiata da una “zampata” (ovviamente involontaria) di Bel Avis nella fase iniziale. Lo svedese Disco Volante è riuscito a conservare il secondo posto davanti ad una coraggiosissima Ursa Caf guidata dal giovane driver napoletano Antonio Esposito. Bel Avis ha trottato da 1.11.3, ragguaglio lontano dal record del Lotteria di Timone Ek (1.10.5 di Timone Ek del 2017). Un record però c’è stato quelle delle scommesse sul campo che hanno superato i 310mila euro, di cui più di 190 a quota fissa. Mai in un ippodromo italiano si era scommesso tanto.



Per Bazire, numero di Francia dove quest’anno ha vinto anche l’Amerique con Belina Josellene, è il terzo successo nel Lotteria dopo le vittorie del 2007 di Exploit Caf e del 2008 di Gambling Bi, entrambe però con cavalli napoletani.



Nelle batterie avevano impressionato tutti e tre i vincitori. In apertura lo svedese Disco Volante era riuscito a scattare in testa dal numero otto per proseguire indisturbato su Attack Diablo, protagonista di un bel recupero dopo errore in partenza, e Urlo dei Venti, il vincitore dello scorso anno, che salvava di un soffio la qualificazione di un soffio dal finale di Pantera del Pino. Fuori quadro l’atteso Azari BoKo, incapace di rendersi pericoloso dopo una partenza infelice. Tre ore dopo Arazi Boko riuscirà a rifarsi nella corsa di Consolazione vinta a media di 1.11.1 al Km davanti a Vernissage Grif.



Nella seconda batteria, orfana di Tessy d’Ete, ritirata dopo una brutta sgambatura, Vitruvio aveva fatto il vuoto davanti a Ua Uka e Ursa Caf. Il francese Abydos du Gers trovava difficoltà nelle curve e non riusciva a rendersi pericoloso. Brividi nella terza batteria per la grave rottura in partenza del francese Bel Avis. Sembrava che l’avventura del driver francese Bazire, dopo il flop di Abydos du Gers, fosse già finita. Invece Bel Avis recuperava gradatamente, raggiungeva il gruppo e sull’ultima curva spostava all’esterno per superare tutti in vista del traguardo su Timone Ek e su Vanesia Ek.

