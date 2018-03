di Gianluca Agata

Brutte notizie per Giuseppe Vicino. Il bronzo olimpico di Rio e campione del mondo del 2017 nel due senza in Florida con Matteo Lodo, da qualche mese lamentava problemi alla schiena e, fra alterne vicende (periodi di fermo e cure del caso), ha comunque continuato la preparazione. Ieri però il Medico federale Antonio Spataro si è espresso in maniera chiara: «Dopo gli accertamenti del caso - ha detto al sito della Federcanottaggio - è stato deciso che Giuseppe Vicino dovrà sottoporsi ad intervento neurochirurgico per una ernia discale lombare refrattaria alle terapie farmacologiche e ai trattamenti fisioterapici». In sostanza per Vicino si profila un periodo, probabilmente lungo, lontano da palestra e barca per sottoporsi prima all'intervento e poi per le cure e la riabilitazione.



