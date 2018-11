di Diego Scarpitti

Lutto nel mondo dello sport partenopeo. Gli appassionati di atletica e non solo piangono la scomparsa di Marcella Jeandeau, prima donna napoletana a partecipare a un’Olimpiade. Aveva compiuto 90 anni da pochi mesi, essendo nata il 26 giugno 1928.



La grande sportiva prese parte ai Giochi di Londra 1948 nella staffetta 4x100. Inizi in bicicletta, poi nel pattinaggio, distinguendosi nella velocità pura. Incoraggiata dal padre, provò a correre sulla pista dello stadio del Vomero. Si cimentò inizialmente negli 80 metri ad ostacoli ma presto si rese protagonista nei 100 e 200 metri a livello nazionale. «Io, al solito, corsi la prima frazione, consegnando il testimone a Lalla Tagliaferri. Da questa ad Anna Maria Cantù. L’ultima frazionista, Mirella Avalle, partì in anticipo. Cadde il bastoncino, e sulla polvere della pista svanirono tutti i miei sogni. I nostri sogni», ricordò Jeandeau (al centro nella foto) a Tuttosport la sua non felice esperienza a cinque cerchi. Successe letteralmente il patatrac. Un errore nei cambi costò caro e fece saltare ogni ambizione azzurra.



La sorella di Marcella, Renata, sposò il pallanuotista della Rari Nantes Napoli Emilio Bulgarelli, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 1948. Ai figli Paolo, Antonella ed Alessandra le condoglianze del Coni Campania e di tutti gli sportivi napoletani.

