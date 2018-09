Lutto nel mondo dello sport: addio ad Aldo Notario

di Eduardo Improta

Un lutto ha colpito lo sport promozionale nelle ultime ore. Si è spento venerdì scorso all’età di 95 anni Aldo Notario, già presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, ente nazionale di promozione sportiva di ispirazione cattolica.



Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano, a nome di tutti gli associati esprime il proprio cordoglio per la morte dello storico dirigente. Uomo di grande cultura, autorevolezza e raffinatezza politica, molto vicino all'allora presidente Giulio Onesti ed al CONI e proprio dal CSI vennero una serie di suggerimenti e promozioni di attività per tutti che poi sono diventate punti di riferimento per tante Federazioni Sportive Nazionali.



Cresciuto nell'Oratorio salesiano di via Caboto a Torino in quella generazione eccezionale di giovani intellettuali della Gioventù Italiana di Azione Cattolica piemontese, fu anche Delegato Nazionale Aspiranti dell'Azione Cattolica, oggi ACR (Azione Cattolica Ragazzi). Fu eletto a Presidente nel 1965 nel corso dell'VIII Congresso nazionale intitolato "Vent'anni di sport per una società nuova", rimase in carica alla guida dell’Associazione fino al 1989.



Condoglianze anche dal Csi partenopeo: «Un abbraccio grande alla famiglia Notario. E' difficile essere un emblema in ogni cosa che si fa nella vita: Aldo ci è riuscito come uomo, come sportivo e come grande lavoratore. Uomo di altri tempi per signorilità, rispetto, educazione...lascia un grande vuoto. Ci mancherai, presidente!»

Il rito religioso si è svolta questa mattina presso la Chiesa dei Santi Protomartiri a Roma.

