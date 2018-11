Lutto nel mondo del tennis, è morta Rita Arnone

di Eduardo Improta

Lutto nel mondo dello sport napoletano. Gli appassionati di tennis campano, e non solo, piangono la scomparsa di Rita Arnone, per oltre trent'anni segretaria del Comitato regionale Campano della Federtennis.



Una figura importante per generazioni di tennisti, dirigenti, ufficiali di gara, maestri e appassionati. Una persona cara, perbene e sempre disponibile a collaborare.

Molti i messaggi di cordoglio che stanno accomunando chi l’ha conosciuta e gli ha voluto bene.



L’estremo saluto nella cerimonia funebre, che verrà celebrata nella giornata di oggi, martedì 13 novembre, alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Francesca delle cinque piaghe, in via Nazionale delle Puglie.

