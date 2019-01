di Diego Scarpitti

«Sudore e fatica, spese e sacrifici. Percorsi 2000 km». Gli «spartani» del tatami tornano a Scampia con il consueto carico di medaglie, dopo una due giorni ininterrotta ed estenuante di incontri. Cadetti vincenti della Star Judo Club al Trofeo Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Alla prima competizione internazionale del 2019 i ragazzi del maestro Gianni Maddaloni monopolizzano il podio, raccolgono due medaglie d’oro con Antonietta Palumbo (57 kg) e Nosa Bright Maddaloni (81 kg), argento per Susy Scutto (48 kg) e Fabrizio Esposito (55 kg), bronzo per il pianista-judoka Antonio Bottone (60 kg). Chiude al quinto posto Guglielmo Imperato (60 kg).



«Sono molto contenta del risultato ottenuto, perché il mio quotidiano impegno è stato ripagato. Spero quest’anno continui così. I ringraziamenti vanno al maestro Maddaloni, alla mia famiglia e alle persone che hanno creduto in me. La semifinale è stato il match più difficile contro un’avversaria del mio stesso livello e ce la siamo giocata», racconta Palumbo, che ha messo alle sue spalle Margherita Spadoni (Judo Club Sakura Osimo), Claudia Sperotti (Equipe Judo Caldogno) e Siria Zago (Asd Centro Torino). «Obiettivo raggiunto. Mi auguro di bissare l’oro ai campionati italiani e di arrivare a disputare Europei e Mondiali», spiega la «colonna d’ebano» Bright (nelle foto di Roberto Spasaro). Una furia sul tatami, sempre pronto a far valere le sue ragioni. Dietro di lui Francesco Ceglie (Angiulli Bari), Riccardo Musso (Sho Dan Judo Club Alta Val Susa) e Henry Asare Owusu (Kyu Shin Do Kai Parma). Sorride Susy Scutto. Infortuni superati e condizione ritrovata. «Ho dato il massimo e come prima gara dell’anno è andata benissimo. Ogni sfida è un’esperienza di crescita. Dedico la medaglia al maestro Maddaloni». Carlotta Avanzato (Fitness Club Nuova Florida) sul gradino più alto del podio, a seguire la napoletana, Sara Russo (Akiyama Settimo Torinese) e Carlotta Parrinello (Akiyama Settimo Torinese) chiudono il gruppetto. Esordio positivo per il classe 2004 Fabrizio Esposito, preceduto da Daniele Pelliccia (Judo Miriade). «È stata la mia prima gara nella categoria cadetti. Incontri impegnativi nonostante fossi il più giovane. Sono riuscito ad arrivare in finale, sfiorando la vittoria. Dedico l’argento alla mia famiglia che mi dà sostegno e al maestro Maddaloni». Ai piedi del podio Gabriele Cucinotta (Yama Arashi Messina) e Cristian Miceli (Banzai Cortina Roma). In Friuli Venezia Giulia risplende la forza e il valore della Star Judo Club, sinonimo di comprovata affidabilità.

