Maggio della vela e del mare eventi nel Golfo tra sport e cultura

di Aniello Sammarco

TORRE DEL GRECO - Un mese dedicato allo sport e alla cultura, con riferimento le bellezze del Golfo. È il «Maggio della vela e del mare», la rassegna organizzata dal circolo nautico di Torre del Greco insieme al Club nautico della vela di Napoli e alla sezione partenopea della Lega Navale.

La presentazione nelle sale del circolo torrese gremite da autorità e appassionati. Ad illustrare il programma il presidente del sodalizio di Torre del Greco, Gianluigi Ascione, che ha sottolineato con orgoglio come una delle manifestazioni più importanti del ricco programma, la regata «Sulle rotte dei Borbone», giunta alla quattordicesima edizione, «quest'anno sarà prova valida per il campionato italiano di vela d’altura».

Alla presenza dei presidenti degli altri due sodalizi organizzatori, Raffaele Pelella del Club nautico della vela e Alfredo Vaglieco della Lega Navale Napoli, e del segretario nazionale classe Meteor Marco Forgione, è stato illustrato il calendario di eventi, che comprende tra l’altro il campionato italiano Meteor che partirà a fine aprile per protrarsi fino al 4 maggio, la coppa Miglio d’oro (17-19 maggio) e il campionato italiano di Minialtura, prima della coppa Napulèste del’8 e 9 giugno.

«Una rassegna importante - ha sottolineato la consigliere regionale Loredana Raia, intervenuta in rappresentanza della Regione - che mette in vetrina le bellezze di Torre del Greco e del Golfo di Napoli e che fa da naturale preludio all’Universiade del prossimo luglio». Intervenuti alla conferenza anche il sindaco Giovanni Palomba e il presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione.

