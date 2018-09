Capri-Napoli: vince Ghettini e dedica la vittoria alle vittime di Genova

di Emanuela Sorrentino

Il genovese Francesco Ghettini ha vinto la Maratona Capri-Napoli trofeo Farmacosmo in 6 ore 56 minuti e ha dedicato la vittoria alle vittime del crollo del ponte Morandi. Alla sua prima partecipazione alla Capri-Napoli è risultato vincitore poche settimane fa della Coppa del Mondo di Ohrid In Macedonia. Genovese trasferito a La Spezia per nuotare con la Rari Nantes Spezia è allenato dal tecnico della Nazionale Simone Menoni. "Prima di venire a Napoli sono passato a vedere il disastro di Genova. La mia vittoria è per le vittime e per la mia città affinché possa riprendersi presto". Secondo al traguardo sistemato nello specchio d'acqua del Circolo Canottieri il macedone Pop Acev e terzo l'olandese Bottelier. Quarto l'italiano Edoardo Stochino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA