di Giovanni Mauriello

Due atleti napoletani sono i vincitori della classifica maschile e femminile della maratona di S. Stefano, disputata nei quartieri dell’VIII Municipalità di Napoli Piscinola-Scampia-Marianella. Si tratta di Vincenzo Del Prete della Podistica Frattese, primo al traguardo con il tempo di 33’47” e di Marina Lombardi dell’Atletica Marano, in 38’16”.



L’evento, promosso dall’assessorato allo Sport del parlamentino cittadino, guidato da Stefano Di Vaio e coordinato tecnicamente dal comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano, è stato seguito da molti spettatori.

La gara, partita davanti alla sede della circoscrizione Piscinola, ha attraversato le ampie strade di Scampia ed il centro storico di Marianella, per concludersi dopo 10 km. in piazza Tafuri. Oltre trecento i partecipanti in rappresentanza di cinquanta gruppi sportivi della Campania e di altre regioni.



Il trofeo di società è stato vinto dalla Born to Run di Mugnano, davanti alla Napoli Nord Marathon e alla Finanza Sport Campania.

