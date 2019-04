di Ernesto De Franceschi

Dramma e morte alla 36a edizione della Vienna City Marathon che si è corsa domenica in Austria: un maratoneta a poca distanza ormai dal traguardo è stramazzato al suolo nella zona del Prater, attorno al 35esimo chilometro, e ogni intervento di rianimazione è stato vano. Il runner di oltre 60 anni è morto domenica pomeriggio: lo hanno annunciato gli stessi organizzatori ieri in prima serata. Il corridore è crollato durante la gara, probabilmente per un problema cardiaco.





I soccorsi al runner alla Vienna Marathon



L'uomo è stato portato all'AKH, l'ospedale di Vienna, dove i medici hanno combattuto invano per la sua vita. Poco dopo le 18, gli organizzatori ne hanno annunciato la morte. Il responsabile della maratona di Vienna, Wolfgang Konrad, ha dichiarato: "Siamo dispiaciuti per quanto accaduto. La nostra sincera vicinanza alla famiglia del maratoneta deceduto". Ieri a Vienna, ci sono stati ben 280 interventi medici durante la gara e 32 corridori sono stati trasportati all'ospedale. Un caso, appunto, è finito tragicamente. Nei 35 anni di storia della Vienna Marathon, questa è stata la seconda morte. Nel 1994, un runner di 28 anni era crollato subito dopo il traguardo, inutili i tentativi di rianimazione.



Il cardiologo viennese Bernhard Richter, egli stesso un ex fondista di atletica, ha confermato: "Molti corridori sottovalutano il rischio nella maratona, molti non sono ben preparati".



Sempre ieri in Italia si sono corse le maratone di Roma e Milano, entrambe bagnate dalla pioggia, con migliaia di runner al traguardo. Fortunatamente in queste due 42 km non si sono registrati problemi gravi per i partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA