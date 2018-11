New York, vince l'etiope Desisa: tra le donne Keitany è imbattibile

di Francesca Monzone

Parla etiope la maratona di New York con la vittoria di Lesisa Desisa, che da vero protagonista, ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 2h05’58, mentre la keniana Mery Keitany conquista la gara femminile con il tempo di 2h22:49. Il podio maschile è stato completato dal secondo posto dell’altro etiope, Shura Kitata, davanti al keniano Geoffrey Kamworor. Per la prova femminile secondo posto alla keniana Vivian Cheruiyot seguita dalla vincitrice dello scorso anno, la statunitense Flanagan.

La maratona di New York, la corsa più seguita al mondo, ha trasformato ancora una volta le sue strade in festa, dove lo spettacolo di musica e colori con i suoi 50000 podisti, si è intrecciato alla gara agonistica dominata dagli atleti africani.



La prova maschile senza dubbio è stata una delle più avvincenti degli ultimi anni, con la vittoria di Desisa incerta fino agli ultimi metri. Il ventottenne etiope nel suo palmares vantava già due vittorie alla maratona di Boston e dopo il terzo posto dello scorso anno sulle strade newyorkesi, ha lottato fino alla fine per la vittoria. La gara si è infuocata negli ultimi due chilometri a Central Park, quando Desisa sembrava sicuro del successo, inseguito solo dal keniano Geoffrey Kamworor, primo lo scorso anno. Il colpo di scena è arrivato con l’etiope Shura Kitata, che dopo aver corso in testa la prima parte della gara, all’altezza del chilometro 35 si era staccato. Kitata, recuperate le forze, improvvisamente è apparso alle spalle di Kamworor e in un attimo lo ha superato, tentando poi di riprendere anche il connazionale. Desisa e Kitata sono stati autori di un vero testa a testa finale e solo negli ultimi 300 metri il vincitore ha trovato il coraggio e la forza di aumentare il passo, involandosi verso il traguardo più importante della sua carriera.



La giornata nella Grande Mela è iniziata con le donne prime a partire dal ponte di Verrazzano, con la Keitany pronta a riscattare il secondo posto dell’anno precedente, dove a vincere fu la beniamina di casa Flanagan. La trentaseienne keniana, che in carriera ha già vinto due maratone di Londra, ha corso la seconda parte della gara in un modo straordinario e arrivando con il tempo di 1h07’ sulla distanza della mezza maratona. A quel punto le avversarie avevano ben chiare le intenzioni della Keitany e a nulla sono serviti i tentativi di rimonta. Per la keniana gli ultimi due chilometri di gara sono stati un vero e proprio trionfo, andando a tagliare da sola lo storico traguardo nella splendida Central Park. Per la Keitany quello di oggi è il quarto successo nella Grande Mela dopo quello del 2014, 2015, 2016. Il secondo posto è andato alla keniana Vivian Cheruiyot, campionessa olimpica dei 5000 metri,che ha chiuso con oltre tre minuti di ritardo (2h26:01) davanti alla statunitense Shalane Flanagan(2h26:20), vincitrice nel 2017.

