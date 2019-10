di Diego Scarpitti

Notevole la somiglianza con Cristian Daniel Ansaldi, giocatore del Torino, che ha severamente impegnato Alex Meret e «salvato» Elseid Hysaj da conseguenze ben più gravi. Stesso taglio di cappelli e barba ramata per Marco Di Costanzo, canottiere napoletano e atleta delle Fiamme Oro. Un suo piccolo fan, di nome Umberto, gli ha dedicato un tema. Alla traccia «Quale personaggio del mondo dello sport, della musica o dello spettacolo suscita la tua ammirazione?», il ragazzino del Circolo Posillipo non ha avuto alcun dubbio. «Il mio idolo dello sport è Marco Di Costanzo, perché è il canottiere più forte al mondo. E’ arrivato terzo alle Olimpiadi di Rio 2016, poi ha vinto tante gare nazionali», legge fiero il suo elaborato a gambe conserte sulla banchina del Sodalizio rossoverde.



«Lo conosco e si allenava con me. Infatti mi ha aiutato a realizzare il record dei 2009. E’ alto, magro e al posto della pancia la tartaruga, tiene la barba e i capelli rossi come i miei». Non tarda la risposta del pluricampione azzurro sul profilo Instagram. «Queste sono quelle cose che ti rendono davvero felice, perché oltre ad allenarmi per raggiungere grandi risultati, un ragazzo giovane come Umberto che scrive un tema su di me, mi rende felice quanto una super vittoria di canottaggio. Mi sono sempre soffermato sui più giovani, quando mi sono allenato al Circolo Posillipo, perché in loro vedevo me qualche anno fa, e so quanto é importante una parola, un incoraggiamento da parte di un ragazzo più grande. Grazie Umberto».



Punto di riferimento largamente riconosciuto, Di Costanzo ritroverà il suo amico e collega Giuseppe Vicino, insieme medaglia d’oro al Mondiale di Aiguebelette 2015 nel quattro senza (in squadra anche Matteo Castaldo e Matteo Lodo) a Milano, dove si è trasferito da poco con la sua ragazza Alice. Si guarda intorno il napoletano classe 1992. La sua una scelta legata all’avvenire, una decisione da mettere in conto e sul piatto della bilancia. «A Milano si percepisce un’altra aria. Avverto, però, la lontananza dalla mia famiglia e da mio fratello Fabio». Tre anni più grande di lui, tecnico della Canottieri Napoli, sulle cui orme è iniziata la carriera agonistica, culminata con il prestigioso riconoscimento del Collare d’oro per meriti sportivi, conferito dal Coni.



«Posillipo, è solo un arrivederci», spiega Marco, che ha già staccato il pass olimpico per Tokyo 2020 e che al momento si allena alla Canottieri San Cristoforo, lungo il Naviglio Grande. In fase di allestimento e costruzione, -ha trovato e sta arredando casa con la sua dolce metà parigina-, assente alla Lysistrata, alla ricerca della sua dimensione umana. «Qui è più facile trovare qualche sponsor che mi sostenga in vista del Giappone e Milano agevola anche il lavoro di Alice». A breve scattano i raduni della Nazionale. «Si ricomincia a Sabaudia dal 14 al 20 ottobre». Parteciperà alla seconda giornata del Festival dello Sport di Trento, in programma venerdì 11 ottobre, manifestazione ideata da La Gazzetta dello Sport e giunta alla seconda edizione. Si ricongiungerà con Castaldo (Fiamme Oro-RYCC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Bruno Rosetti (CC Aniene). Napoli sempre nel cuore, Milano il presente, Tokyo dietro l’angolo. L'Italremo ha bisogno dei suoi «cavalieri dell'acqua», per costruire il suo futuro. Di Costanzo, una testa piena di sogni a cinque cerchi.



