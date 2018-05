Miglio d'Oro, Mary Poppins vince «Sulle Rotte dei Borbone»

Tante soddisfazioni per il Circolo Nautico Torre del Greco che vede assegnarsi assieme alla Lega Navale Italiana, sezione di Napoli e al Club Nautico della vela i campionati italiani Meteor per il 2019 e intanto trionfa, con una barca battente bandiera del Circolo torrese, alla regata «Sulle Rotte dei Borbone». La macchina organizzativa messa in campo dal Circolo Nautico Torre del Greco presieduto da Gianluigi Ascione in occasione della regata «Sulle Rotte dei Borbone» che ha visto protagoniste le imbarcazioni nello specchio d'acqua del Miglio d'Oro, è stata davvero imponente. E poi a vincere la prova è stata «Mary Poppins», l'Este 24 dell'armatore Claudio Polimene appartenente proprio al Circolo Nautico Torre del Greco. La premiazione della regata, che era aperta alle classi Minialtura, Meteor, Orc e Libera Metrica, si terrà giovedì 31 maggio alle ore 19.30 in villa Campolieto (rientrava nel programma Itinerari Vesuviani dell'Ente per le Ville Vesuviane ed era valida come sesta prova del Campionato Primaverile Vele di Levante 2018). Soddisfatto il presidente del Circolo per questo successo e per l'assegnazione dei Campionati Italiani Meteor: «La pratica della vela è sempre stata la nostra priorità - spiega Gianluigi Ascione -. Nei giorni scorsi a Rimini ci hanno comunicato l'assegnazione, dal 28 aprile al 4 maggio del prossimo anno, dei campionati Meteor, che porteranno a Torre del Greco almeno 50-60 imbarcazioni. E poi siamo reduci dall'organizzazione della regata Sulle Rotte dei Borbone, che è sempre una prova affascinante dal punto di vista di campo di regata e per l'aspetto ambientale e panoramico davvero suggestivo. Le barche hanno gareggiato tra Torre Annunziata ed Ercolano proprio nell'area del Miglio d'Oro».

