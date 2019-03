di Antonino Siniscalchi

Salvatore Venanzio si è aggiudicata la ventesima edizione del Trofeo di slalom automobilistico Città di Massa Lubrense. Al secondo posto Luigi Vinaccia, terzo Antonino Sbaratta, quarto Cataldo Esposito e quinto Nino Lucibello.

La gara, disputata ull’impegnativo itinerario del Nastro d’Oro, da Marciano a Termini, promossa dal Rombo Team Napoli, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Massa Lubrense e dell’Automobile Club Napoli, valida per la ventesima edizione del Trofeo Città di Massa Lubrense, accreditata dall’Aci Sport come prova d’apertura del Trofeo d’Italia Sud, del Trofeo Italiano Femminile, della Coppa Slalom di zona e del Campionato Regionale.

Una settantina le vetture al via ha confermato l’atteso duello tra i due plurititolati beniamini locali Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio (sei scudetti tricolori in due!), in gara l’uno con la poderosa Osella Pa9/90 con motore Honda 2000 curata da Paco74, per i colori Autosport Sorrento Racing e l’altro sull' agile barchetta anglosassone Radical, stavolta argentea e mossa da un motore motociclistico Suzuki di 1400 invece del consueto 1600. Alle loro soalle Antonino Sbaratta su Radical e un altro “evergreen” Cataldo Esposito, in gara con una Radical “factory” del team di famiglia Autosport Sorrento. Quinto Antonino Lucibello, anch’egli alla guida di biposto Radical.



