di Diego Scarpitti

Riflettori puntati sulla Scandone. Dalle Universiadi di luglio all’International Swimming League il tempio clorato di Fuorigrotta centro del mondo. Tratto distintivo il campione olimpico Massimiliano Rosolino, medaglia d’oro a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. Scelto come testimonial dei Giochi universitari di luglio, il napoletano classe 1978 rivestirà il medesimo ruolo nella tappa europea della ISL, organizzata dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin, e parteciperà alla conferenza stampa di presentazione domani martedì 1 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.



«ISL è una manifestazione innovativa, avveniristica per il nostro mondo. Come per le Universiadi bisogna far sì che il nuovo impianto della Scandone continui a produrre risonanza. L’appetito vien mangiando? No, nuotando. E i migliori nuotatori di tutto il mondo parteciperanno a questa Lega. Bisogna cogliere l’attimo, per assistere ad uno show mondiale».



Interverranno l'assessore allo sport Ciro Borriello, l'assessore all'istruzione Annamaria Palmieri, l'assessore al welfare Roberta Gaeta, il managing director del comitato organizzatore della kermesse Andrea Di Nino, per illustrare gli eventi collaterali della International Swimming League.

