Clamoroso a Parigi Bercy. Novak Djokovic, che da domani sarà di nuovo numero uno del mondo, si fa sorprendere dal giovane russo Karen Khachanov, al primo trionfo in un Masters 1000. Khachanov si è imposto con relativa facilità, 7-5 6-4, dopo un'ora e 37 minuti di gioco, al termine di un match in cui il serbo ha forse pagato la stanchezza della maratona di oltre 3 ore per avere la meglio di Federer in semifinale.

