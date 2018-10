Marco Cecchinato supera il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 7.086.700 dollari). L'azzurro, numero 21 del mondo e 16 del seeding, ha sconfitto il francese Gilles Simon, numero 31 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7) 6-4 7-6 (7-2) in due ore e 26 minuti.



Primo turno positivo anche per Andreas Seppi. L'altoatesino, numero 47 del mondo, ha sconfitto il francese Adrian Mannarino, numero 46 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 23 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA