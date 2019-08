Daniil Medvedev conquista a Cincinnati il suo quinto titolo ATP e da oggi diventa numero 5 del ranking mondiale. Il giovane russo, capace di superare in semifinale Novak Djokovic, ha battuto il belga Goffin in due set: 7-6 (7/3), 6-4. il talentuoso moscovita classe 1996 è il primo russo a conquistare un titolo in un Masters 1000 dopo 10 anni (nel 2009 Davydenko vinse a Shanghai).

