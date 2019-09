Meeting nazionale di vela: giovani stabiesi rappresentano la Campania

di Fiorangela d'Amora

Hanno rappresentato la Campania al Meeting Nazionale delle Scuole di Vela FIV - Federazione Italiana Vela , giovani velisti stabiesi tra i migliori atleti italiani. Si tratta di Salvatore Pepe e Alessandro Ferraro della Lega Navale di Castellammare, scelti assieme a Luigi Mellone Falco della scuola Mascalzone Latino di Napoli, per rappresentare la loro regione alle selezioni nazionali che si sono tenute a Reggio Calabria. Pepe e Ferraro accompagnati dall’istruttore federale Alessandro Acunzo erano tra i più piccoli, velisti giovani ma preparati tanto da competere con atleti arrivati da tutta italia. Un’esperienza vincente per i ragazzi provenienti dalla V zona assieme al napoletano Mellone. La tradizione velica stabiese continua a regalare emozioni nel segno di giovanissimi che mantengono vivo il rapporto con il mare della loro città e seguono le orme di altri stabiesi illustri come i fratelli Abbagnale.

