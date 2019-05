di Diego Scarpitti

La Canottieri Napoli ha vinto la prima edizione del «Memorial Mario Riccio», dedicato all’atleta biancazzurro scomparso prematuramente l'8 marzo del 2018 a Caivano durante un allenamento. Chiude al secondo posto l'Assonuoto Caserta, sul gradino più basso del podio l'Olimpic Napoli Nord. Numeri imponenti allo Stadio del Nuoto di Caserta, location individuata per la manifestazione, considerata l’indisponibilità della piscina Scandone, interessata dai lavori di ammodernamento, in previsione delle Universiadi di luglio. Ben 780 nuotatori, in rappresentanza di 50 società dell’Italia centro-meridionale, hanno partecipato al meeting organizzato dall’Acquachiara, patrocinato dalla Fin Campania. I vincitori, Viola Scotto Di Carlo dello Sporting Club Flegreo e l’acquachiarino Antonio Riemma, sono stati premiati con una coppa: a consegnarla Vincenzo e Angela Riccio, il papà e la sorella di Mario, che ha onorato ancor più il suo ricordo, gareggiando e salendo sul podio.



La famiglia Riccio ha voluto premiare tutti i finalisti dei 100 stile juniores, la gara del compianto 17enne, con una targa speciale. «E' nostra intenzione, far sì che il Memorial Mario Riccio diventi, col passare degli anni, una manifestazione sempre più importante», dichiara Franco Porzio, presidente dell'Acquachiara e consigliere allo sport e alle Universiadi della Regione Campania. «E' stata una manifestazione bellissima. Anche per il futuro non faremo mancare il nostro appoggio alla realizzazione di questo evento, che merita di diventare una tappa sempre più importante nel panorama del nuoto nazionale», ha affermato il vicepresidente della Federnuoto campana, Ottorino Altieri. «Tutte le società partecipanti hanno onorato il nome di Mario, dando vita ad una manifestazione indimenticabile. Ringrazio, pertanto, dirigenti, nuotatori e genitori presenti. Un grazie alla Fin Campania e al suo presidente Paolo Trapanese, al Gruppo Ufficiali Gara regionale, presieduto da Filippo Massimo Gomez, alla Federazione Italiana Cronometristi e al presidente del comitato regionale Michele Alfano e alla società Agis Caserta, presieduta da Giuseppe Guida, impeccabili padroni di casa», le considerazioni di Porzio, che ha motivato l’opzione Caserta. «Non a caso abbiamo scelto lo Stadio del Nuoto per la prima edizione del Memorial: tra 60 giorni questo impianto ospiterà le Universiadi 2019».

