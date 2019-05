di Diego Scarpitti

Domenica 5 maggio prima edizione del «Memorial Mario Riccio», il meeting di nuoto intitolato allo sfortunato atleta 17enne dell’Acquachiara, morto prematuramente l'8 marzo 2018 a Caivano durante un allenamento. La manifestazione, patrocinata dalla Fin Campania, si svolgerà allo Stadio del Nuoto di Caserta, considerata l’indisponibilità della Scandone, interessata dai lavori di riqualificazione in vista delle Universiadi di luglio. «Era doveroso ricordare Mario, dedicandogli una kermesse. Il nostro intento ha coinciso con il desiderio dei genitori del ragazzo», spiega Franco Porzio, presidente della Carpisa Yamamay Acquachiara.



Prenderanno parte non solo le più importanti società natatorie della Campania ma anche altri club dell’Italia centro-meridionale. Massicce al momento le adesioni, che restano ancora aperte: si contano, infatti, circa 550 nuotatori iscritti, ma il numero degli atleti partecipanti è destinato a salire.



La competizione acquatica interesserà le categorie ragazzi, junior, cadetti e seniores. Il Trofeo Mario Riccio sarà assegnato alla società vincitrice della classifica a punti. Il via alle 9.30 con i 100 stile libero.

