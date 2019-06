Mercurio Miranda, i sogni ​e le vittorie del velista cieco

di Emanuela Sorrentino

Vento in pista e poi in poppa. Dai circuiti del Mugello e di Misano ai campi di regata italiani dove è diventato velista e armatore. E ieri Massimo Mercurio Miranda, napoletano, 59 anni, si è laureato campione del mondo con Danilo Malerba nella categoria B1 (non vedenti assoluti) al termine del campionato Match Race Homerus a Salerno. Dalla moto alla barca: ti guarda negli occhi Max, che pratica anche scherma, perché «sono un neo non vedente - afferma sorridendo - e riesco ancora a vedere il volto di chi mi parla». Glaucoma, picchi pressori e forte stress cinque anni fa lo hanno reso cieco, lui che ha vissuto a Imola momenti spensierati con gli amici del Motoclub. Poi l'aggravarsi della malattia con al fianco la moglie Annalisa e tre anni fa - quando stava per perdere il secondo occhio - l'incontro in Procura, dove lavorava come custode giudiziario, con una non vedente che gli suggerisce di salire su un'imbarcazione Dream. «Mi piacque l'idea ma non la sensazione che provai, è una barca sicura ma io non mi sentivo autonomo». Sempre nel 2017 Massimo frequenta un corso su meteor a Bogliaco, sul Lago di Garda. Con l'associazione Homerus di non vedenti e ipovedenti si appassiona alla vela e partecipa a Salerno ai campionati italiani aperti a persone con la sua disabilità e a regate con normodotati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO