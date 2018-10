di Diego Scarpitti

La vittoria della volontà e dell’ottimismo. «Ogni mio successo non è altro che un insieme di sacrifici, impegno e determinazione. Guardo al futuro sempre con fiducia». Il campione mondiale di kickboxing 2016 Davide Messineo prosegue dritto per la sua strada, noncurante del dolore e degli infortuni. Stoico e impassibile, l’atleta napoletano della Olimpo Futurama ha vinto la medaglia di bronzo al PalaFlorio di Bari. «Campionati italiani senior di taekwondo olimpico davvero impegnativi. Ho affrontato molteplici avversari senza mai risparmiarmi, sottoponendo il mio fisico al limite del pensabile». Nella categoria -87 kg battaglia senza esclusione di colpi sul quadrato. Risultato prezioso raggiunto in condizioni non ottimali. «Ho avuto un gravissimo infortunio alla caviglia sinistra, causato dalla rottura dell’astragalo e una forte lesione ai legamenti, che non mi ha consentito di ultimare la preparazione come previsto. Volevo partecipare a tutti i costi, forte era la voglia di vincere. So chi sono e quanto valgo», racconta Messineo, provato ma felice. Ghiaccio e fasciatura semplici palliativi. «La mia corsa si è fermata in semifinale, nel terzo round, contro Matteo Marjanovic (Olimpic Taekwondo Verona), che si è poi aggiudicato il titolo. Sono soddisfatto della mia performance, anche se non al top della forma», osserva lo studente universitario iscritto a Scienze dell’Educazione e della Formazione alla Pegaso.



Attenzionato dai tecnici della Nazionale italiana, Davide ha ricevuto non pochi complimenti. «Ringrazio il maestro Gennaro Buonocore, il preparatore Diego Russo, Roberto Castaldo della 4 M.A.N. Consulting, l’Ortopedia Ruggiero, che mi ha aiutato a recuperare dall’infortunio in tempi record. E sempre ringrazierò la mia ragazza Brunella Polizzi, che mi ha sopportato e supportato prima e dopo la competizione». Positive le considerazioni del maestro Buonocore al termine del torneo. «Davide era reduce da un infortunio serio ed era in discussione la sua partecipazione. Nonostante tale problematica ha combattuto in maniera eccezionale con prestazioni di altissimo livello. Messineo è un grandissimo atleta: continuiamo a puntare in alto e a lottare per i prossimi impegni». Road to Tokyo 2020. Usque ad finem.

