Huawei RomaOstia half marathon nel segno dello statunitense Galen Rupp che ha dominato la 44esima edizione della 21 km capitolina. Dopo 21 anni torna così sul gradino più alto del podio un atleta non africano. Il bronzo olimpico di maratona ha demolito il suo personal best sui 21,097 km attaccando tra il 15esimo e 16esimo chilometro e chiudendo la prova con il tempo di 59:47, nonostante un leggero scroscio di pioggia all’arrivo che ha disturbato la sua volata finale. Staccati i keniani Moses Kemei, secondo in 1h00:44, e Justus Kangogo Kipkosgei in 1h01:02. La gara femminile parla etiope: prima sul traguardo Haftamnesh Haylu Tesfaye in 1h09.02 davanti alla connazionale Dera Dida vicinissima in 1h09:21. Terza piazza per una delle favorite della vigilia, la keniana Rebecca Chesir, con 1h11:04. Prima delle italiane Rosaria Console, sesta assoluta, che ha chiuso malgrado la febbre in 1h13:44.



Diecimila gli atleti al via. Cinquecento i campani. Primo campano (dati Podismoincampania.it) Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Amalfi, undicesimo italiano all’arrivo) ventisettesimo assoluto con il tempo finale di 1h11’42”. Per le donne alla 993esima posizione dell’ordine di arrivo spicca il nome (32° in classifica femminile) di Giovanna Tessitore atleta dell’Arca Atletica A. Aversano (1h30’45”). Luciano Napoletano (G.S.D. Amatori Caserta) è 65° assoluto tempo 1h16’18 e Francesco Varriale (Int. Security Service) 81esimo all’arrivo con il tempo di 1h17’05. Il podio campano femminile si completa con Monica Russo (Caivano Runners, 97esima donna) tempo finale per lei 1h38’01. Terzo gradino per Katiusca Capua (Finanza Sport Campania) in 1h42’06.

