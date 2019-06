Migliorano le condizioni di Cossu: il pugile lascia la rianimazione

di Giuliano Pisciotta

Lenti miglioramenti per il pugile Gabriele Cossu, ricoverato da sabato scorso all'ospedale Umberto I, per i postumi di un colpo subito durante un incontro di boxe a Pagani. I medici hanno optato per un graduale risveglio dallo stato di coma farmacologico in cui era tenuto da sabato, subito dopo l'intervento per l'asportazione di un ematoma alla testa.



Il peggio è passato, tenuto conto che Cossu è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia, dove viene comunque tenuto in costante osservazione dai medici, in attesa del completo riassorbimento di un edema. C'è dunque un lento miglioramento delle sue condizioni di salute, sebbene non sia ancora possibile ipotizzare dimissioni entro brevissimo tempo.

