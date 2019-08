Mike Tyson, dal ring all'erba: «Fumo 40mila dollari di marijuana al mese»

Passa il tempo e Mike Tyson non smette di stupire. Dopo il ring, gli scandali, la prigione e la riabilitazione, stavolta Iron Mike fa sapere di gradire molto la marijuana e, stando a quanto spende per acquistarla, di consumarne anche parecchia.



Qualche giorno fa l’ex puglie aveva fatto sapere di aver sostituito le sue urine con quelle degli figli per passare i test antidoping e adesso è più facile capire il perché. Tyson infatti ha ammesso di utilizzare un grande quantitativo di erba: “Fumo circa 40 mila dollari di marijuana al mese”.







Lui poi ha unito il dovere al piacere dato che negli ultimi tempi si è trasformato in imprenditore diventando produttore di marjuana. Con un socio ha infatti acquistato un ranch fuori Los Angeles in California, dove l'utilizzo di erba a scopo ricreativo è legale, in cui coltiva le piante. Lo stesso socio ha recentemente reso noto che tra lui, Mike e i numerosi dipendenti della struttura il consumo totale arriva a circa 10 tonnellate..



