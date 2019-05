Minialtura, a Torre del Greco «Raffica» vince il campionato nazionale

«Raffica» di Pasquale Orofino (Circolo Nautico Punta Imperatore, skipper Alberto Signorini) vince il campionato nazionale Minialtura che si è disputato in cinque prove a Torre del Greco, nell'ambito del Maggio della Vela e del Mare organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco presieduto da Gianluigi Ascione, con il supporto del Club Nautico della Vela e la Lega Navale Napoli.



Secondo piazzamento per «Uji Uji» di Alessio Marinelli (Cv Portocivitanova) e terzo per «Artiglio» di Giovanni De Pasquale e Alber La Pegna della Lega Navale Napoli.



Intanto serata di premiazioni in Villa Campolieto, ad Ercolano, per i vincitori della regata nazionale «Sulle Rotte dei Borbone», organizzata con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, a cui hanno partecipato autorità civili e militari accolte dal presidente della Fondazione, Gianluca Del Mastro, dal presidente del Circolo Nautico torrese, Gianluigi Ascione, e dal presidente della V Zona Fiv, Francesco Lo Schiavo.



Le successive regate del programma del Maggio della Vela e del Mare sono in programma a Napoli l'8 e 9 giugno, quando è prevista la Coppa «NapulEste» - III Tappa Nazionale Classe Este 24 - Coppa «Costa del Vesuvio».

