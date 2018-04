MMA, il nipote di Bud Spencer pronto ad entrare nel circuito UFC

Romano con sangue napoletano, quello lasciatogli dal nonno che aveva il suo stesso nome ma che al mondo era conosciuto con quello di Bud Spencer. Carlo Pedersoli Jr, 24 anni, da nonno «Bud» ha ereditato la passione per lo sport e la voglia di fare a pugni. Non su un set cinematografico, però, ma su un ring professionistico. Atleta di MMA, oggi Pedersoli si giocherà il match più importante della sua fin qui giovanissima carriera.



Sfiderà a Göteborg, in Svezia, Nicolas Dalby. Una vittoria sull'atleta danese, fighter solido ed esperto, eleverebbe lo status di Pedersoli a peso welter di prim'ordine con appena 11 match disputati nelle MMA. L'incontro potrebbe aprirgli le porte dell’UFC (la più importante organizzazione nel campo delle MMA a livello globale ndr), fecendolo diventare il quarto fighter italiano dopo Alessio Di Chirico, Marvin Vettori e Mara Borella.



Il record conquistato nell'ultimo biennio (9-1) fa ben sperare, nonostante gli infortuni arrivati negli ultimi tempi. Pedersoli Jr spera di poter riscrivere la storia ed accendere i riflettori italiani anche sulla MMA. «Ho cominciato per caso, avevo uno zio amante delle arti marziali che aveva creato uno spazio sotto casa e ogni tanto faceva venire un istruttore di MMA che doveva solo insegnarci le basi, un minimo di difesa personale», spiega in una intervista rilasciata a Ultimo Uomo.



«Mio padre mi iscriveva praticamente a tutti gli sport di questo tipo, perché ero irruento e vivace. Mi piaceva lottare con mio fratello più grande, che non mi sopportava», ha continuato Pedersoli. «A sedici anni avevo provato pugilato, un po’ di tutto, poi mi iscrissi a un corso di MMA e da lì ho iniziato ad allenarmi. Ho giocato anche nelle giovanili della Lazio da piccolo, ma non ero portato, diciamo che non era la mia strada». La strada, quella della MMA, lo porterà invece faccia a faccia con Dalby in un match forse storico per il movimento italiano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA