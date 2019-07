di Gianluca Agata

Festa grande per Luca Curatoli che ha riunito gli amici più cari al Marshal Sushi della riviera di Chiaia per celebrare le due medaglie di bronzo vinte al mondiale di Budapest nella sciabola individuale e a squadre. Con lui, per celebrare anche il 25esimo compleanno gli amici di sempre con Alessandro Marinella, Gianluigi Cosenza, Fulvio Verrecchia, Valerio Merlino, Riccardo Deiorio. "E' stata una stagione per molti versi esaltante - ha raccontato Curatoli - ho provato in ogni allenamento ad arrivare a piccole conquiste che mi completassero passo dopo passo per prepararmi al meglio al prossimo anno agonistico che sarà quello olimpico. I mondiali appena conclusi mi hanno dato la consapevolezza di aver raggiunto un buon livello tecnico e mentale ma allo stesso tempo, all'indomani della gara, mi sono detto che c'é ancora un bel pezzo di strada da fare fino a Tokyo. Adesso è tempo di bilanci e di festeggiamenti con gli affetti di sempre. E di ringraziare lo staff tecnico e tutte le persone che mi sostengono perché senza di loro tutto questo sarebbe impossibile. Ci rivediamo a Settembre più carichi che mai!"

