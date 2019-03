Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia d'oro nella Mass Start di biathlon, ai Mondiali in corso a Ostersund. L'azzurra ha preceduto la russa Yurlova di 5" e la tedesca Herrmann di 15".

«Sono felicissima - ha detto l'altoatesina - di essere riuscita a vincere il mio primo titolo mondiale, anche perché di solito i grandi appuntamenti non sono il mio forte. Sono molto contenta di aver trovato tre zeri consecutivi visto che ho avuto molti problemi al tiro in questi Mondiali, peccato per i due errori all'ultimo poligono che mi hanno costretta a soffrire un pò di più nell'ultimo giro». «Quest'oro forse arriva anche perché non avevo aspettative dopo la congestione allo stomaco che mi ha impedito di partire nella staffetta, mi dispiace molto per le ragazze perché avremmo potuto fare davvero bene e questa medaglia la dedico a loro, perché la meritano anche loro», ha aggiunto l'azzurra. «Dopo i due errori al poligono non ero sicura di uscire ancora prima dai giri di penalità, sapevo di avere un margine di trenta secondi al quarto poligono, quando mi hanno detto che avevo ancora dieci secondi di vantaggio, sapevo che la Yurlova non è un fulmine sugli sci e che potevo farcela, anche se non ero sicurissima perché oggi non ero al meglio sugli sci. Ma sono davvero soddisfatta di me stessa».



«Fantastica Dorothea Wierer! Ai Mondiali di Oestersund conquista uno storico oro nella Mass Start. Una bellissima pagina per il biathlon! Applausi». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò via twitter.



Successo accolto con grande soddisfazione in casa Fiamme Gialle, club per il quale la Wierer gareggia. Alla finanziera altoatesina sono giunte pochi minuti dopo la fine della gara le congratulazioni del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Economia e Finanze, Giovanni Tria, e del comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA