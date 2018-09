Mondiali, Cassani sceglie gli 8 azzurri: fuori Aru

di Redazione Sport

Non c'è Fabio Aru nel gruppo di otto azzurri, convocati da Davide Cassani per il Mondiale su strada di ciclismo in programma domenica prossima a Innsbruck. Alla vigilia del raduno di Torbole, Cassani ha scremato l'iniziale lista di 11 azzurri per la gara di 258,5 chilometri da Kufstein a Innsbruck, e non c'è il corridore sardo protagonista di una brutta caduta durante l'ultima Vuelta. Gli otto azzurri sono Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Dario Cataldo, Alessandro De Marchi, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Franco Pellizzotti, Domenico Pozzovivo. Per la crono di mercoledì, 52.5 km da Rattenberg a Innsbruck/ Hofburg, al via Alessandro De Marchi e Fabio Felline.

