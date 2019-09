Mondiali, ecco gli uomini di Cassani: Trentin capitano, Bettiol l’alternativa

di Francesca Monzone



Davide Cassani ha svelato i nomi dei suoi azzurri. Il tecnico azzurro nel pomeriggio ha reso noti i nomi dei 10 corridori (8 titolari e due riserve), che rappresenteranno l’Italia ad Harrogate, per i Campionati Mondiali nello Yorkshire. Matteo Trentin (Mitchelton-Schott) sarà il capitano, con Kristian Sbaragli e Davide Cimolai della Israel Cycling Academy, pronti a guidare la volata. Tra i convocati Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida), uomo capace di aiutare Trentin e al tempo stesso di lottare per conquistare la vittoria. Al via anche il campione italiano Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), con Diego Ulissi (UAE Emirates) e Giovanni Visconti (Neri Sottoli). Tra i convocati Gianni Moscon (Ineos) quinto lo scorso anno in Austria e Alberto Bettiol (EF First), vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre e che potrebbe essere la punta di diamante per un eventuale piano B.

Per la prova a cronometro di mercoledì 25 settembre, Cassani ha convocato Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) e Filippo Ganna (Ineos), che gareggeranno sulla distanza di 50 chilometri. La prova in linea sarà domenica 29 settembre sulla distanza di 280 chilometri, da Leeds ad Harrogate.

Gli azzurri per ricordare il campione Felice Gimondi, morto improvvisamente lo scorso agosto, correranno con la frase stampata sulla maglia:"Non mollare fino alla fine", in omaggio al campione scomparso, nella ricorrenza del suo 77° compleanno.

Nazionale Uomini élite



Prova in linea domenica 29/09 - Km 280 - 7 giri finali a Harrogate - partenza ore 8.40 - Da Leeds a Harrogate - 8 atleti al via



Alberto BETTIOL - EF EDUCATION FIRST

Davide CIMOLAI - ISRAEL CYCLING ACADEMY

Sonny COLBRELLI - BAHARAIN - MERIDA

Davide FORMOLO - BORA-HANSGROHE

Gianni MOSCON - TEAM INEOS

Salvatore PUCCIO - TEAM INEOS

Kristian SBARAGLI - ISRAEL CYCLING ACADEMY

Matteo TRENTIN - MITCHELTON-SCOTT

Diego ULISSI - UAE TEAM EMIRATES

Giovanni VISCONTI - NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM

