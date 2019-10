Mondiali di kick boxing: sul podio l'atleta corallina

di Francesca Mari

TORRE DEL GRECO. Medaglia d’argento per l’atleta corallina Luciana Alario al campionato mondiale ISKA di Kick Boxing, in Irlanda. Si è appena conclusa la grande kermesse mondiale in Irlanda che ha visto impegnata la Nazionale Italiana di Kick Boxing forgiata da Fight 1. Il ricco bottino ricavato complessivamente di 13 medaglie viene così suddiviso:5 oro, 3 argento e 5 bronzo.



Tanto attesa la prova dell'atleta di Torre del Greco Luciana Alario, che nella sua prima volata internazionale ha combattuto nella categoria - 55 kg. di K1 a contatto leggero. Fermata solo in finale dall'esperta atleta americana Miranda Alexsys, Alario porta a casa una meritata medaglia d'argento dietro il plauso di tutto il Team Italia e del responsabile Nazionale ISKA Francesco Migliaccio.



«È doveroso ringraziare - dice il maestro Vincenzo Castellano- i coach e i dirigenti Nazionali di Fight1 per aver concesso l'importante opportunità, ma anche i personali Sponsor Supporters per aver appoggiato questa lunga trasferta Irlandese. Prossimi impegni per il Team Castellano i Campionati Regionali di Napoli del 3 Novembre organizzati dal Maestro Angelo Oliva e il K1 Open Championship di Milano dal 29 Novembre al 1 Dicembre, dove si auspicano altrettanti o migliori successi».

