Immenso Frank Chamizo. L'azzurro, ai Mondiali di Nur-Sultan, in Kazakistan, vola in finale e stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il campione azzurro, numero uno del ranking nei 74 kg, ha ottenuto la qualificazione grazie al successo nei quarti per 5-0 contro il padrone di casa, il kazako Daniyar Kaisanov. Poi in emifinale ha sconfitto il francese Zelimkhan Khadjiev per 4-1. Domani l'azzurro, alla ricerca del terzo titolo iridato in altrettante categorie di peso (un primato che già detiene a livello europeo), si giocherà la medaglia d'oro contro il russo Zaurbek Sidakov, che ha sconfitto il pluridecorato americano Joardan Burroughs. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 127 (64 uomini, 63 donne) in 17 discipline differenti con 5 pass individuali.



