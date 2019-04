di Diego Scarpitti

Elegante nell’assalto, concreto nell’affondare il colpo. Di Torun ricorderà gli abbracci iridati con Gigi Tarantino, con il connazionale Emanuele Nardella e con il vincitore ucraino Vasyl Humen. Non poche le strette di mano. In bacheca, però, sistemerà il souvenir polacco e le reminiscenze, tra qualche anno, ritorneranno all’argento conquistato nella città di Niccolò Copernico. Vicecampione mondiale nella sciabola under 17 il napoletano Giorgio Marciano. Affronta la vita e gli avversari «a muso duro», un guerriero con patria e spada, con «un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro». Cita il cantastorie Pierangelo Bertoli, addenta la silver medal, sorride fiero e baldanzoso. «La strada è ancora lunga e sono pronto a percorrerla», dichiara fiducioso l’atleta della Champ Napoli, dopo il recente bronzo agli Europei di Foggia e l’oro con Marco Abate nella rassegna continentale.



«Ho fatto del mio meglio, per portare l'Italia sul tetto del mondo, sfiorato soltanto di un gradino». Sfodera una prestazione eccellente l'allievo del maestro Leonardo Caserta. Sei vittorie nella fase a gironi. Suda contro il portacolori di Hong Kong, Chan Ho Tin, ma tira un sospiro di sollievo con la stoccata del 15-14. Avvincente il derby italico nel turno dei 32 con Nardella (15-13). Facile il duello con lo statunitense Nickoloz Lortkipanidze (15-5). Ai quarti battuto il coreano Kim Byungsoo (15-11). Analogo punteggio in semifinale: capitola l’americano Park. Lo sciabolatore partenopeo si arrende in finale ad Humen (15-10). «È stata una bellissima sensazione tornare sulle pedane mondiali dopo pochi mesi: non sarei dovuto neanche essere in squadra. Non posso sicuramente non essere contento, soprattutto dopo aver dato prova di grande capacità schermistica fino alla finale», ammette sincero il talento classe 2002. «Dedico la medaglia a mia madre Cristiana Cosenza, a mio padre Roberto e a mia nonna Liliana Altamura; al mio maestro Leonardo Caserta e al Ct Gigi Tarantino, al preparatore atletico Roberto de Cesare; ai miei professori, compagni, amici e a tutte quelle persone che hanno creduto in me, anche quando sembrava tutto finito». Affermazione internazionale che lascia ben sperare. «Questo argento per me non sarà un traguardo ma solo una tappa». Ragiona e parla da veterano Marciano (nelle foto di Augusto Bizzi), nonostante la giovane età.«Bellissima consacrazione. Sono super contento per Giorgio, per il suo maestro Caserta e per la Champ Napoli», osserva il plurititolato campione Tarantino, tecnico delle giovanili azzurre. «La gara è stata fantastica con un brivido nel primo assalto di giornata, dove la tensione aveva quasi schiacciato Giorgio: vittoria per il rotto della cuffia. Poi da lì una cavalcata trionfale. Non aveva mai battuto prima il compagno di squadra Nardella, campione europeo. Ero assolutamente convinto che andasse a podio, con Gigi Tarantino a fondo pedana che ormai lo conosce a dovere. In atto un gran bel lavoro di squadra con la nostra presidentessa di società Sasi Furfanti in regia, che ci mette nelle migliori condizioni», argomenta Caserta, fratello e coach di Luca Curatoli. La costruzione dei campioni all'ombra del Vesuvio procede senza sosta alcuna.

