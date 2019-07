di Diego Scarpitti

Napoli – Tokyo. E’ su tale asse, che si costruiscono i sogni a cinque cerchi dell’Italspada femminile. Dietro il successo prestigioso di Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola ed Alice Clerici sulle pedane iridate ungheresi, emerge visibilmente la mano del tecnico Sandro Cuomo. In cabina di regia e prodigo di consigli, pronto a schizzare prepotentemente sulle passerelle magiare per abbracciare e congratularsi con le brillanti (e belle) spadiste azzurre al termine del match con l’Ucraina (45-36) il ct napoletano, oro ad Atlanta 1996 e primo alle Universiadi di Edmonton del 1983. «Si tratta del quarto podio consecutivo dell’Italspada femminile, di cui gli ultimi tre validi per la qualifica olimpica. A Budapest punteggio maggiorato (due e mezzo), piazzamento che vale oro in vista di Tokyo 2020. Adesso ci attende una stagione in discesa. Non sono affatto risultati da scartare il bronzo al Mondiale e il podio all’Europeo. Siamo decisamente messi bene. Bisogna non perdere l’attenzione e non far calare la concentrazione. Mancano quattro gare ancora ma abbiamo un piede dentro», assicura fiducioso e soddisfatto Cuomo, un nome, una garanzia nel settore.



Danno continuità al loro eccellente percorso le atlete italiane, vere protagoniste internazionali. Agevole trionfo contro la Thailandia (45-28), poi c’è da tribolare non poco con le teutoniche: giunge soltanto al minuto supplementare la stoccata decisiva del 29-28, messa a segno da Rossella Fiamingo (nella foto di Bizzi). Ai quarti superate le statunitensi campionesse del mondo (25-22), poi lo stop con la Cina (44-31). «Abbiamo passato ieri con la Germania un brutto quarto d’ora nella qualifica, per entrare nelle prime otto. Ciò ha dimostrato le oggettive difficoltà di incrociare avversarie ostiche e quotate già nel tabellone dei 16. Il valore di questo piazzamento è maggiorato, perché ci consente di scalare posizioni nel ranking. Nelle prossime sfide dovremmo incontrare squadre sulla carta più facili», continua Cuomo, che predica calma, consapevole delle qualità, della grinta e del carattere delle sue ragazze. «Non bisogna comunque abbassare la guardia. Personalmente auspico per le azzurre, dopo quattro podi di fila, una medaglia del colore più prezioso. E’ nelle corde e penso anche nell’aria, quindi speriamo che arrivi presto». E’ questo il regalo richiesto da Cuomo. Napoli – Tokyo mai davvero così vicine.

